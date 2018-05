An Konfirmatioin vor 25, 50, 60 oder 70 Jahren zurückgedacht

Vermischtes Königstein

15.05.2018

16 evangelische Christen blickten in der St.-Georgskirche in Königstein mit ihren Familien und der Gemeinde auf ihre Konfirmation vor 25, 50, 60 oder 70 Jahren zurück. Zuvor hatten die goldenen Konfirmanden auf dem Friedhof an den Gräbern ihrer beiden bereits verstorbenen Beichtkameraden Blumen niedergelegt.

Unter Glockengeläut zogen fünf silberne, fünf goldene, ein diamantener und fünf eiserne Jubelkonfirmanden ins festlich geschmückte Gotteshaus ein. Der Kirchenchor und der Posaunenchor gestalteten den Festgottesdienst musikalisch. Nachdem Pfarrer Konrad Schornbaum den Jubilaren erneut den Segen Gottes zugesprochen hatte, feierten sie gemeinsam das Abendmahl.