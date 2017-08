Vermischtes Königstein

07.08.2017

Der Sieg im Supercup bei Borussia Dortmund scheint die Königsteiner Fans des FC Bayern München inspiriert zu haben. Auch sie freuen sich seit dem Wochenende über einen sportlichen Titel.

Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierten die Königsteiner ihr 18. Marktfest. Der Sonntagvormittag begann mit einem Freiluftgottesdienst, den Pfarrer Konrad Schornbaum feierte. Der Gospelchor unter der Leitung von Thomas Pirner umrahmte ihn musikalisch. Höhepunkt war das gesungene "Sister Act Medley". Danach begann das bunte Treiben mit Ständen und Aktionen.Zwei Neuheiten gab es: Zum einen informierte der Arbeitskreis Asyl über seine Tätigkeit; zum anderen verkauften die Flüchtlinge selbst gemachte Karten. Darauf schrieben sie von ihren Kunden gewünschte Worte in persischer und deutscher Sprache. Die LF 8-Crew und die First Responder öffneten am Samstagabend eine Bar, und am Sonntag ließen sie Luftballons steigen.Die Gastwirte warten jedes Jahr mit neuen Ideen für die Speisekarte auf. Das Kontrastangebot zu Sau am Spieß, Bratwürsten und Steaks lief im Gasthof Zur Post: Er bot veganes Gemüse mit Reis an, das reißenden Absatz fand.Fußball-Atmosphäre kam beim Kickerturnier des CVJM im Schmousnhof auf. Auf zwei Spielfeldern ging es sehr lebhaft zu. Als Sieger stand am Ende der FC-Bayern-Fanclub fest. Einen Schießstand betrieb die Schützengesellschaft Tell 1923, während das Deutsch-Ordenshaus selbst gefertigte Geschenkartikel anbot.Der evangelische Frauenkreis veranstaltete einen Flohmarkt, das Kindergottesdienstteam schminkte Mädchen und Buben. Der Imkerverein Königstein bot Bienenprodukte an, der Gartenbauverein selbst gemachte Marmelade, Öle und Essig.Kaffee und Kuchen mit Musik organisierten die Oldtimerfreunde am Steinstadel. Marga Warta stellte ihre Klöppelarbeiten aus. Andreas Brunner verkaufte einfallsreiche Basteleien aus Holz. Für Kinder veranstaltete der katholische Frauenkreis im Kindergarten ein Kasperltheater. Die Franken-Connections spielten zünftig auf.Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Line Dancer aus Kürmreuth. "Wir sind heuer das fünfte Mal dabei", erklärte Michaela Schneider, die zusammen mit Georg Deinzer die Tanzgruppe leitet. Den Zuschauern gefiel es, und sie klatschten begeistert mit. Drei Darbietungen absolvierte die Gruppe allein, und dann bat sie die Zuschauer mit dazu. Viele schlossen sich ihnen an, und so war bald die ganze Tanzfläche besetzt.