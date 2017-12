Vermischtes Königstein

11.12.2017

1

0 11.12.2017

Dass Zusammenhalt für die Bergknappen ein hohes Gut ist, zeigen sie an einem ihrer höchsten Feiertage. Bei der Barbarafeier holen sie ihre Urgesteine ins Rampenlicht.

Nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche folgte die weltliche Fortsetzung im Saal des Gasthofs Zur Post. Die Nachbarvereine aus Sulzbach-Rosenberg, Auerbach und Pegnitz kamen mit ihren Vorsitzenden an der Spitze."Tradition ist der verlängerte Arm der Zukunft!", wartete Armin Kraus mit einem geflügelten Wort auf. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Bayerischen Bergmanns-, Knappen-, und hüttenmännischen Vereine formulierte es als Aufgabe für die Knappenvereine, die Bergbautradition der künftigen Generation nahe zu bringen.Landrat Richard Reisinger betonte, dass der Bergbau den Landkreis Amberg-Sulzbach reich gemacht habe. Nicht ohne Grund seien auch im Landkreiswappen Hammer und Schlegel zu finden.Bürgermeister Winfried Franz aus Neukirchen, der Sohn eines saarländischen Bergmanns, zitierte aus einem Artikel über die Gewissenhaftigkeit und den Gemeinschaftssinn der Bergleute. Er erinnerte daran, dass vor 30 Jahren die Grube Leonie in Auerbach als letzte im Landkreis still gelegt wurde. "Glücklicherweise erinnern Museen in Auerbach und Theuern an die jahrhundertelange Bergbautradition", erklärte Franz und übergab eine Spende.Mit einem Gedicht über die Heilige Barbara überraschte Bürgermeister Hans Koch. "An Euch Bergleuten schätze ich die Kameradschaft und Euer Traditionsbewusstsein", bemerkte er anerkennend.Für ihre langjährige Treue wurden Anna-Maria Specht und Johann Rösel zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Vereinsehrennadel in Gold erhielt Rudolf Mayer. Vorsitzender Manfred Stollner nannte ihn das "Urgestein des Vereins". Hans Blendinger hat ebenfalls 40 Jahre Mitgliedschaft hinter sich, war aber nicht anwesend. Traditionell endete die Barbarafeier mit dem gemeinsam gesungenen Steigerlied.