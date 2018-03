Vermischtes Königstein

25.03.2018

"Schöner leben - schneller surfen". Unter diesem Motto bringt die Firma Inexio das schnelle Internet in die Marktgemeinde Königstein, die sie mit Glasfaserkabel an das Hochgeschwindigkeitsnetz anbindet. Björn Symanzik stellte in einer kurzen Präsentation im Rathaus das Leistungsangebot vor. 185 Häuser sind in der Marktgemeinde davon betroffen.

Die bayerische Förderlinie schreibt 30 MBit/s vor. Eine Einwohnerin klagte, dass bisher in Lunkenreuth nur höchstens 3 bis 4 MBit/s ankommen. Breitband-Pate Martin Haller sicherte ihr zu, dass laut Vertrag der Marktgemeinde mit der Firma Inexio 50 MBit/s garantiert werden müssen. Er riet allen Hausbesitzern, die angeschrieben wurden, auf jeden Fall einen Hausanschlussvertrag abzuschließen. Dieser sei kostenlos. "Will man später anschließen, muss man mit einem vierstelligen Betrag rechnen", so Haller.Dennoch machte sich bei den Bürgern viel Unmut breit. Zum einen sollte der Glasfaserausbau bereits im Herbst 2017 beendet sein. Der Abschluss ist auch für den Herbst dieses Jahres noch nicht in Sicht. Ein Bürger ärgerte sich sehr darüber, denn die Telekom habe ihm für Ende Juni den Vertrag gekündigt. Er befürchtete, dass Inexio zu diesem Zeitpunkt mit dem Glasfaseranschluss noch nicht fertig sei. Die Antwort des Mitarbeiters lautete: "Dann müssen Sie kurzzeitig mit einem anderen Anbieter die Zeit überbrücken".Auch Bürgermeister Hans Koch zeigte sich mit der Zeitverzögerung nicht einverstanden. Symanzik beschwichtigte und versprach, abgeschlossene Teilabschnitte gleich in Betrieb zu nehmen, dass wenigstens ein Teil der Bürger schnelles Internet hätte. Auch bei den Tarifen war Ärger vorprogrammiert. Momentan bietet Inexio eine besonders günstige Aktion für 19,95 Euro pro Monat im ersten Jahr an. Ein Mann aus Pruihausen schäumte vor Wut, da er vergangenes Jahr einen wesentlichen teueren Vertrag bei Inexio abgeschlossen hatte. Er war so erbost darüber, dass er rechtliche Schritte androhte. Weitere Fragen können unter info@myquix.de gestellt werden.