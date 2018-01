Vermischtes Königstein

17.01.2018

3

0 17.01.2018

205 Mitglieder stark ist der Trachtenverein D' Ossinger in Königstein - und sehr rührig. Das verdeutlicht die Länge des Rückblicks der Vorsitzenden Hildegard Bär bei der Jahresversammlung.

Die Trachtlerkirwa am Breitenstein mit Preisschafkopf und den Vereinsausflug nach Kelheim griff sie als Höhepunkte des Programms heraus.Silvia Götz, eine der vier Jugendleiterinnen, berichtete von 39 Kindern, die sich bei 15 Tanzproben an Dienstagabenden im Steinstadel trafen. Daneben gab es die Teilnahme an der Siechenkirwa in Auerbach und am Gautrachtenfest in Beratzhausen. Sie bedankte sich bei der Firma Linn aus Eschenfelden für eine großzügige Spende zur Anschaffung von Trachten für Kinder."Wir sind sieben Musiker, die die Kirchweih, die Waldweihnacht und die Weihnachtsfeier musikalisch gestaltet haben", berichtete Vereinsmusiker Peter Kraus von den Auftritten seiner Gruppe. In seinem Grußwort erklärte 3. Bürgermeister Richard Pesold: "Ich spüre die Begeisterung im Trachtenverein!"Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Walter Brunner und Gerhard Trabandt geehrt. Auf 40 Jahre konnte Reinhold Ertl zurück blicken. Von den sechs geladenen Jubilaren, die 30 oder 25 Jahre im Verein sind, war niemand zur Jahreshauptversammlung erschienen. Brigitte Lindner, Rudolf Lösch, Hugo Kirsch, Lydia und Willi Renner sowie Gerhard Seitz bekommen die Ehrungen nachgereicht. Dagegen nahmen Matthias Brunner, Markus Lederer, Dominik Winter und Susanne Lederer ihre Urkunden und Treuenadeln für 20-jährige Mitgliedschaft entgegen.Vorsitzende Bär kündigte an, dass die Trachtenkirchweih mit Wallfahrt am Breitenstein heuer von Samstag, 26. Mai, bis Montag, 28. Mai, gefeiert wird. Die Waldweihnacht steht am Sonntag, 16. Dezember, auf dem Terminkalender.