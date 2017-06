Vermischtes Königstein

19.06.2017

19.06.2017

"Das war ein Wahnsinnstag", sagte Vorsitzender Hans-Martin Grötsch. Etwas geschafft, aber erleichtert schaute er auf die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Königsteiner FCN-Fanclubs Die Besessenen zurück.

1997 entschlossen sich nach vielen Stunden der Beratung Thomas Leines und Hans-Martin Grötsch, einen Fanclub zu gründen. Am 24. Oktober 1997 hoben ihn zehn Anhänger des 1. FC Nürnberg aus der Taufe. Er schloss sich dem Bezirk VI Mittelfranken der Fanclub-Betreuungsorganisation an.Die 20-Jahr-Feier begann am Samstagvormittag mit der Vorrunde des Fanclub-Turniers. Torsten Brunner hatte es organisiert. Neun Mannschaften aus Mittelfranken und der Oberpfalz traten gegeneinander an. Nachmittags bestritt die U 11 des 1. FC Nürnberg ein Einlagespiel gegen den TSV Königstein, bevor die Fanclub-Teams ihre Finals austrugen. Auf den dritten Platz kam die Sektion Auerbach. Der FC Bayern-Fanclub Königstein freute sich über den zweiten Platz. Sieger des Turniers wurde der FCN-Fanclub Oberes Pegnitztal aus Neuhaus.Den Pokal für den besten Spieler verdiente sich Max Sander. Er war mit zehn Treffern der beste Torschütze. Als bester Torhüter wurde Marco Specht ausgezeichnet. Eine alte Tradition sei es, erklärte Vorsitzender Grötsch, den Trinkerpokal zu vergeben. Er ging an die Vertreter der Amberger Anlagen- und Maschinenbau."Bereits zum vierten Mal darf ich ein 1. FCN-Fanclub-Jubiläum in Königstein mitfeiern", erklärte Bürgermeister Hans Koch und übergab eine Spende der Marktgemeinde. Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Grethlein aus Nürnberg und Aufsichtsratsmitglied Christian Ehrenberg aus Kulmbach sprachen Grußworte im Namen des Clubs.Mit der Band Rokit feierten die Fans bis spät in die Nacht. Die vier Vollblutmusiker aus Franken nahmen das Publikum auf eine Zeitreise durch 40 Jahre Rockgeschichte.