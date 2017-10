Vermischtes Königstein

14.10.2017

Drei Leichtverletzte und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag kurz nach 14 Uhr auf der AS 41 zwischen Königstein und Neuhaus ereignete.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis war mit einer Honda 1000 RR in Richtung Neuhaus unterwegs und kollidierte frontal mit einem VW Polo, der mit zwei Personen besetzt war und den eine 20-Jährige aus dem Landkreis steuerte. Laut Auskunft der Auerbacher Polizei deuten Spuren darauf hin, dass der Hondafahrer in einer Rechtskurve zu weit nach links kam und deshalb mit dem ihm entgegenkommenden Polo zusammenstieß. Die beiden Fahrzeuge sind jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Größenordnung von insgesamt etwa 15000 Euro. Zeugenaussagen zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Auerbach unter Telefon 09643/92040 entgegen.