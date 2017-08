Vermischtes Königstein

24.08.2017

8

0 24.08.2017

(nt/az) Am Samstag geht's in Königstein (Kreis Amberg-Sulzbach) um die Wurst - vielmehr: um das "Bayern-3-Dorffest". In der Marktgemeinde startet am 26. August um 8 Uhr auf dem Marktplatz der finale Wettkampf gegen das oberfränkische Teuschnitz. Wer dann die vom Radiosender Bayern 3 gestellten Aufgaben am schnellsten löst, darf am 9. September Gastgeber für das Konzert-Spektakel sein.

Zwischen 9 und 12 Uhr kann man den Showdown der beiden Gemeinden am Samstag live im Radio verfolgen. Beim "Bayern-3-Dorffest 2017" werden Alvaro Soler, Sarah Connor und Beth Ditto auftreten. Der Eintritt ist frei. Insgesamt 3 151 134 Stimmen wurden laut dem Bayerischen Rundfunk online abgegeben. Königstein mobilisierte seine Fans mit Nachdruck und kam am Ende auf 940 300 Stimmen - das entspricht 29,84 Prozent. Teuschnitz im Kreis Kronach kam auf 1 137 461 Stimmen und landete mit 36,10 Prozent auf Platz 1.Sollte Königstein gewinnen, wäre zum zweiten Mal hintereinander eine Oberpfälzer Gemeinde Gewinner des "Dorffestes": 2016 setzte sich Moosbach im Kreis Neustadt/WN durch, rund 70 000 Menschen kamen, um Namika, Milow und Mark Forster live zu sehen.___Weitere Informationen: