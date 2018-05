Vermischtes Königstein

07.05.2018

"Ohne Ehrenamt sähe die Gemeinde ungemütlich aus", meint Köngsteins Bürgermeister Hans Koch. Und noch viel mehr würde die Gemeinschaft vermissen, wenn sich nicht viele Menschen in Vereinen und Gruppen engagierten. 70 Vertreter nehmen die Einladung zum dritten Ehrenamtsabend an.

Eine bunte Mischung der Generationen von Jung bis zum gesetzten Alter bevölkerte den Saal des Landgasthofs Zur Post. Alles war vertreten, was im Gemeindeleben in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit, sozialen und Hilfsdiensten uneigennützig für die Gemeinschaft tätig ist.Bürgermeister Hans Koch überblickte die große Schar mit Freude, zu der auch Hans Kummert als Landratsvertreter und einige Gemeinderäte gehörten. Es sei keine Selbstverständlichkeit, seine Freizeit für andere zu opfern. Die Gemeinde wolle daher ein "kleines Vergelt's Gott" für den Einsatz zum Gemeinwohl sagen.Ohne Aufzählung der vielfältigen Bereiche fühlen sich diese Mitbürger für das verantwortlich, was die Gemeinde neben der Verwaltung nicht leisten kann. Sie treten dem steigenden Egoismus entgegen, der nur sich selbst kennt. Das könnte man zusammenfassen im Spruch "Wenn jeder sich selbst der Nächste ist, gibt es bald keine Nächsten mehr". Ein Blick auf den Terminkalender der Vereine bestätigt die Vielfalt an Veranstaltungen und Aktionen. Das Fazit von Koch: "Ihr alle gebt dem bürgerschaftlichen Engagement ein Gesicht. Ihr zeigt konkret, was Einzelnen möglich ist und wie viel man gemeinsam erreichen kann. Eure Aktivität sollte Beispiel für andere sein, ebenfalls aktiv zu werden". Der Appell des Bürgermeisters, die Gemeinde weiter zu unterstützen für ein funktionierendes Zusammenleben und eine gute Lebensqualität, wird wohl befolgt werden. Das Dankeschön der Gemeinde äußerte sich in einem Verzehrgutschein für den Abend und die Zusage, alle Ehrenamtlichen zu unterstützen.Hans Kummert unterstrich als stellvertretender Landrat für den Landkreis die Bedeutung aller Leistungen im Ehrenamt. Man müsse sich nur vorstellen, was wäre, wenn alle Ehrenamtlichen nur einen Tag streiken würden - ein wahres Chaos.