Seit September ist Uwe Gaube Rektor von gleich drei Schulen: Der Grundschule Königstein, der Mittelschule Neukirchen-Königstein und der Sebastian-Kneipp-Grundschule in Edelsfeld. Ein Grund zu feiern.

Zur Person Rektor Uwe Gaube



Geboren wurde Uwe Gaube 1963 in Griesbach. 1983 machte er in Pocking Abitur und war danach als Beamter der Bayerischen Bereitschaftspolizei tätig. Nach dem Lehramtsstudium für Grundschule unterrichtete er ab 1992 an verschiedenen niederbayerischen Schulen. 2015 wurde er zum Rektor der Grundschule Zeilarn ernannt. Uwe Gaube ist nach eigener Aussage ein medienkompetenter Rektor, da er lange Jahre Leiter des Medienzentrums Rottal-Inn war. (wku)

Zu seiner Amtseinführung waren deshalb die drei Bürgermeister aus Edelsfeld, Hirschbach und Neukirchen gekommen, die Geistlichkeit, die Kindergartenleiterinnen und die Vertreter der örtlichen Banken. Die Ukulele-Schulband unter der Leitung von Werner Winter eröffnete die Feier musikalisch. Stellvertretende Schulleiterin Sieglinde Gründer-Kubitza sprach von einem neuen Wind, der weht. "Ich wünsche mir eine angenehme frische Brise, die uns weiter bringt!", erklärte sie. Stefan Tischer vom staatlichen Schulamt in Amberg bemerkte, dass eine erfolgreiche Führung durch ein wertschätzendes Miteinander möglich sei.Er gratulierte dem neuen Rektor und sagte ihm volle Unterstützung zu. Personalrat Martin Sekura erinnerte sich an seine Zeit als junger Lehrer an der Königsteiner Volksschule und übergab ein Geschenk. Pfarrer Hans Zeltsperger wünschte, dass der neue Rektor zum Segen der Schule wirken möge. "Wir möchten die Schullandschaft im Rahmen unserer Möglichkeiten gestalten und bemühen uns, die Schulen vor Ort zu erhalten", erklärte Schulverbandsvorsitzender Winfried Franz. Leider gebe es derzeit nur mehr 27 Schüler an der Mittelschule Neukirchen-Königstein, weswegen nun umstrukturiert werden müsse.Julia Kampmüller aus Edelsfeld überreichte im Namen des Elternbeirates einen Geschenkkorb. In seiner Antrittsrede stellte Rektor Gaube fest, dass er auf 100 Arbeitstage zurückblicken könne. Es gelte zwei Schulhäusern gerecht zu werden. Er habe ein eingespieltes Team vorgefunden und möchte mit ihm alle Herausforderungen meistern. Zum Schluss der Feier spielte und sang Ben Paulus auf seinem Akkordeon ein Weihnachtslied mit passenden Texten zum Schulalltag wie: "Ich wünsche mir zum Heiligen Christ, einen Kopf, der keine Vokabeln vergisst." Im Anschluss hatte Hauswirtschaftslehrerin Monika Hirschmann mit ihren Schülern ein Büfett für die vielen Gäste vorbereitet.