Eiserne Konfirmation in der Georgskirche

Vermischtes Königstein

16.05.2018

Fünf eiserne Jubilare blickten am Sonntag in Königstein auf ihr 70-jähriges Konfirmationsjubiläum zurück. 1948 hatte sie Pfarrer Christoph Bammes in der St.-Georgskirche eingesegnet. Nach dem Festgottesdienst überreichte ihnen Pfarrer Konrad Schornbaum Gedenkurkunden.

Zwei Angehörige des Jahrgangs, der vor 75 Jahren zum ersten Abendmahl ging, sind heute noch am Leben. Zur Feier der Gnadenkonfirmation konnten beide allerdings nicht kommen: Babette Bernt musste ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen; Wilhelm Schuhmann hat seinen Wohnsitz in Südafrika.