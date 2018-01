Vermischtes Königstein

15.01.2018

15.01.2018

Rund 130 Fichten und Tannen sammelte der Königsteiner Feuerwehr-Nachwuchs am Samstag in der Marktgemeinde ein. Einen Christbaum holten die Jugendlichen, die mit zwei Traktoren unterwegs waren, sogar in Neukirchen ab. Jugendbetreuer Florian Badenberg freute sich, dass die Aktion so guten Zuspruch fand. Vergangenes Jahr hatten 100 Bürger das Angebot angenommen und im Gegenzug die Jugendarbeit mit einer Spende unterstützt. Während die Bäume gegen Abend am Königsteiner Bauhof in Flammen aufgingen, genossen viele Schaulustige bei Fackelschein Bratwürste, veganes Chili sin carne und warme Getränke. Bild: wku