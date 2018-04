Für Feuerwehr Kürmreuth derzeit kein weiterer Nachwuchs in Sicht

Vermischtes Königstein

19.04.2018

7

0 19.04.2018

Kürmreuth. "Im Juli vergangenen Jahres konnten wir wieder einmal nach längerer Pause Leistungsabzeichen abnehmen", freute sich Kommandant Thomas Kogelbauer bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kürmreuth. Die Palette reichte von der Stufe 1 bis 5. Bronze legten Marco Pirner, Andreas Pirkl und Dominik Rauscher ab; Gold erwarb Andreas Winter. Wieland König nahm das Abzeichen Gold-blau in Empfang; Daniel Kederer, Manuel Lettner und Erwin Schinhammer schafften es zu Gold-grün.

Wie bei vielen anderen Feuerwehren stelle die Teilnahme an Übungen nicht immer zufrieden. Daher haben die beiden Wehren Namsreuth und Kürmreuth begonnen, gemeinsame Übungen abzuhalten. Diese finden abwechselnd in beiden Gemeindebereichen statt. "Die Zusammenarbeit klappt hervorragend und macht auch Freude", zeigte sich Kommandant Kogelbauer angetan.Mitte April lud die Feuerwehr die Jugendlichen der Gemeinde zu einem Jugendwerbetag ein. Auch zwölf Jugendliche aus dem Bereich Kürmreuth und Hannesreuth seien angeschrieben worden. "Leider ist auch nach mehrmaligem Ansprechen keiner gekommen", bedauerte der Kommandant das Desinteresse. Außerdem kritisierte er das Verhalten mancher Autofahrer bei Einsätzen. So würden zum Beispiel Anhaltesignale von Feuerwehrleuten nicht beachtet.Kreisbrandrat Fredi Weiß berichtete über ähnliche Erfahrungen, die bis hin zu Drohungen und Gewalt gegen die Einsatzkräfte reichten. Er riet den Feuerwehrlern dringend, ein Foto des Autos zu machen und den Fall der Polizei zu melden. "Meist führt die Anzeige zu einem Fahrverbot, das ein wirksames und heilsames Mittel gegen solche rücksichtslosen Autofahrer ist", betonte Weiß.