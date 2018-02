Vermischtes Königstein

02.02.2018

0 02.02.2018

Mit einem gemeinsamen Workshop sind Königstein und Hirschbach in das Modellprojekt "Marktplatz der Generationen" des Sozialministeriums gestartet. Mit anderen 28 bayerischen Gemeinden wird versucht, in den nächsten Monaten Wege zur Gestaltung des demografischen Wandels zu finden und Strategien zur Bewältigung der neuen Aufgaben zu erarbeiten.

Teilhabe ermöglichen

Attraktive Angebot

Königstein/Hirschbach. Die beiden Bürgermeister Hans Koch und Hans Durst hatten in den Vorgesprächen betont, dass sie einen gemeinsamen Weg zur Gestaltung des demografischen Wandels anstreben. "Wir haben in unserer Region einfach zu wenig kritische Masse, damit jeder alles alleine auf den Weg bringen kann. Ohne interkommunale Zusammenarbeit, und das ist meine Erkenntnis aus dem demografischen Wandel, kommen wir da nicht weiter" meinte Hans Koch in seiner Begrüßungsrede.Im Königsteiner Rathaus trafen sich demzufolge auch die Vertreter der Seniorenarbeit aus beiden Gemeinden, um die Themen zu diskutieren und gemeinsam Wege für die Zukunft zu erarbeiten. "Dabei ist es wichtig, dass wir zwei Szenarien im Auge haben. Was brauchen wir für die Menschen, die jetzt bereits alt sind und was will die Generation, die in 15 Jahren alt sein wird", fasste Hans Durst die Aufgabenstellung zusammen.Im Workshop, den der Berater im Projekt Marktplatz der Generationen, Klaus Zeitler aus Rottenburg an der Laaber, moderierte, widmete man sich dann auch der Frage, wie eine neue Beteiligungskultur in den beiden Gemeinden organisiert werden kann, um den "neuen" und den "alten" Senioren, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in den beiden Gemeinden auch weiterhin zu ermöglichen. "Ohne bürgerschaftliches Engagement wird das nicht funktionieren.Doch wie der Besuch im Workshop zeigt, sind die beiden Gemeinden dabei gut aufgestellt" erläuterte Zeitler. Mit den beiden Seniorenbeauftragten und den Vertreter der Seniorenarbeit gibt es bereits eine hoch motivierte Gruppe von Akteuren, die eine Vielzahl von Veranstaltungen für die ältere Generation auf die Beine stellt.In den kommenden Monaten will man versuchen, gemeinsame, für Menschen aus beiden Gemeinden attraktive Angebote zu entwickeln. "Vielleicht erreichen wir dann auch diejenigen, die bis jetzt noch nicht mitmachen", merkte Bürgermeister Hans Koch an."Um den demografischen Wandel über die Gemeinden hinweg angehen zu können, benötigen wir aber unbedingt auch ein Mobilitätskonzept, denn die Distanzen zwischen den Orten sind groß", ergänzte der Hirschbacher Bürgermeister Hans Durst. Im nächsten Workshop soll das Thema Mobilität diskutiert und ein gemeines Jahresprogramm in beiden Gemeinden erarbeitet werden.