14.01.2018

Kürmreuth. Das 100-jährige Jubiläum des Männergesangvereins Edelweiß wirft seine Schatten voraus: Nächstes Jahr wird es zwei Tage gefeiert: Zum einen mit einem Kommersabend, zum anderen mit einem Liedernachmittag, erklärte Vorsitzender Manfred Pirner bei der Jahreshauptversammlung.

Vergangenes Jahr wurde im Juni zu Beginn der Sommerpause das Vogelhüllfest gefeiert. Der Vereinsausflug im September ging in den Bayerischen Wald. Im Oktober nahm der Verein am Herbstsingen in Kümmersbruck teil."Es hat sich im Chor Entscheidendes geändert", erklärte Chorleiter Wolfgang Prasse. Leider hat er nicht mehr die Stärke von 23 Sängern wie vor ein paar Jahren, da viele aus Altersgründen aufgehört hätten. Aktuell sind es 18 Sänger. "Manche Stimmen sind schlecht besetzt", so Prasse, der sich um das Weiterbestehen des Chores sorgte. Er appellierte dringend an alle Mitglieder, neue Sänger zu werben. 31 Proben und acht Auftritte hatte der Verein im vergangenem Jahr zu verzeichnen.3. Bürgermeister Richard Pesold dankte Wolfgang Prasse für seinen großen ehrenamtlichen Einsatz. Dieser leitet seit 30 Jahren den Chor, verzichtet auf seine Bezahlung als Leiter und nimmt die relativ weite Anfahrt von Amberg in Kauf. Pesold bedauerte, dass nur mehr wenig Interesse am deutschen Liedgut bestehe.