Vermischtes Königstein

20.03.2018

0 20.03.2018

Der Imkerverein feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Er wurde am 5. September 1893 zusammen mit dem Gartenbauverein gegründet. 1933 erfolgte die Trennung in den Obstbauverein und Bienenzuchtverein. Der Gartenbauverein feiert sein 125. Jubiläum am 29. September im Gasthof Zur Post. Auch der Imkerverein möchte sein Jubiläum festlich begehen.

2. Bürgermeister Klaus Hafner machte den Vorschlag, das Jubiläum aus historischen Gründen gemeinsam zu feiern. Vorsitzender Günther Haller befand diese Idee für gut. Die Vorstandschaft wird die geplanten Feierlichkeiten demnächst besprechen.Bei den Neuwahlen änderte sich nur wenig. Vorsitzende blieben Günther Haller und Rolf Brödner. Peter Stenzel übernahm das Amt des Schriftführers, Ernst Melchner das des Kassiers. Sieglinde Graf und Markus Arnold prüfen die Kasse.