16.06.2017

Die Königsteiner gedachten oben am Berg ihrer Gefallenen, und die Konfirmanden nutzten die Gelegenheit, den einen oder anderen Groschen zu verdienen. Einmal wurde sogar ein Harmonium hinauf geschleppt, um ein Theater zu begleiten: Könnte die Johanniskapelle sprechen, hätte sie viel zu erzählen.

Zugang nur zu Fuß Am Sonntag, 25. Juni, beginnt um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst an der Johanniskapelle, der vom Posaunenchor musikalisch umrahmt wird. Danach bewirtet die Kirchengemeinde die Gottesdienstbesucher hinter der Kapelle im Wald. Übrigens gibt es keine Zufahrt: Alle Besucher müssen zu Fuß den Berg besteigen. (wku)

Heuer wird das kleine Kirchlein auf dem Kühberg 90 Jahre alt. Die evangelische Kirchengemeinde ließ es 1927 von Baumeister Leonhard Taubmann errichten. Fünf Jahre später ergänzte Zimmermeister Johann Kohl vom Breitenstein den Bau um ein mit Kupferblech gedecktes Vordach und eine Umgehungsmauer. Das Altarbild im Inneren zeigt die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes, den Täufer. Zwölf eiserne Kerzenständer an den Wänden stehen für die Apostel Jesu.Wenn während des Zweiten Weltkriegs die beiden Glocken der Johanniskapelle läuteten, wussten die Königsteiner, dass ein Soldat aus ihrem Ort ums Leben gekommen war. Später wurde das Kirchlein als Kriegergedächtniskapelle umgestaltet.Die Namen der Gefallenen beider Weltkriege stehen auf Tafeln aus Eichstätter Jura an den Seitenwänden. Jährte sich der Todestag eines Soldaten, zündete ein Konfirmand die Kerzen auf dem Altar an und läutete die Glocken. Dazu stiegen bis 1955 die Angehörigen den Berg hinauf und hielten vor der Kapelle stille Andacht. Bis 1991 pflegten die Konfirmanden diesen Brauch und bekamen für ihren Einsatz ein Trinkgeld. Heutzutage erinnert eine ältere Dame im Sommer wie im Winter einmal in der Woche mit Glockengeläut an die gefallenen Soldaten.Die Kapelle diente aber auch als Taufkapelle. Bereits 1936 wurde hier das erste Kind getauft. Ein besonderes Ereignis markierte 1950 das Theaterstück "Johannes, der Täufer". Die Hauptrolle und Regie hatte Fritz Wiesend, der auch vom Nürnberger Schauspielhaus die Kostüme besorgte. Die sechs Schauspieler Anna Koch, Else Brunner, Margarete Schöner, Adolf Schwemmer, Stefan Albert und Arthur Linke stammten alle aus Königstein. Extra für die Aufführung wurde ein Harmonium den steilen Berg hinauf transportiert. Scharen von Zuschauer kamen, darunter auch Amerikaner. Das Stück musste mehrmals wiederholt werden.Bis 1966, dem Ende der Konfessionsschulen, war am Johannistag (24. Juni) schul- und arbeitsfrei. Er stellte in der evangelischen Kirchengemeinde einen Feiertag dar. Vormittags fand ein Gottesdienst bei der Johanniskapelle statt, Kücheln wurden gebacken, Verwandte besucht und nur die nötigsten Arbeiten in der Landwirtschaft verrichtet.Früher stand die Kapelle frei am Berggipfel und bot eine wunderschöne Aussicht. Zwischenzeitlich ist sie hinter hochgewachsenen Bäumen fast verschwunden. Vor drei Jahren wurde das Kirchlein aufwendig mit einer großzügigen Spende der Erbengemeinschaft Bienerbauer renoviert.