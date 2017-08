Vermischtes Königstein

02.08.2017

4

0 02.08.2017

"Wir können keine Berge versetzen, aber wir können sie erklimmen", sagt Jörk Kaduk, Vorsitzender des Jugendhilfe-Vereins Jupiter. Für den Kampf gegen Gewalt und Sucht sammelt er Spendengelder. Sieben Gipfel spielen dabei eine herausragende Rolle.

Spenden Der Jugendhilfeverein Jupiter besitzt ein Konto bei der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, Iban DE5075 2617 0000 0714 9336, Bic GENODEF1SZH. (wku)

Modern heißt das Projekt "Seven Summits for Jupiter". Für jeden Euro, den sie von Sponsoren bekommen, steigen Mitglieder des Vereins einen Meter höher, erklärte Kaduk bei der Bilanz des Projekts auf dem Sportgelände des TSV Königstein. Von den sieben Bergen sind bereits drei bestiegen und 10 723 Meter zurück gelegt. Die Spendengelder hinken allerdings mit 8750 Euro etwas hinter her.Als Schirmherr gewann Kaduk für sein Projekt den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler als Drogenbeauftragte unterstützt die Jupiter ebenfalls.Der Verein betreibt nach den Worten des Vorsitzenden ein Schulprojekt ab der 7. Klasse, das über Gewaltformen, Suchtmittel und Hilfsangebote aufklären soll. Eine grenzüberschreitende Aktion läuft mit einer tschechischen Partnerschule. Im Projekt "Grenzgänger" werden mehrtägige Ausflüge organisiert, zum Beispiel Kanutouren für Jugendliche, die im Risikoumfeld zu Drogen leben.Katja Bub berichtete über das Projekt "Dann heul doch - JuHuuu". Hier geht es um Joggen mit einem Zughund. Dabei lernen die Jugendlichen, sich auf einen Partner einzustellen und gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen. Die Mitglieder des Vereins Jupiter arbeiten ehrenamtlich, aber die Projekte seien ohne finanzielle Mittel nicht machbar.Thomas Hampel aus dem bayerischen Innenministerium vertrat Minister Herrmann. Er sah die Suchtprävention als wichtiges Thema, da Drogendelikte massiv zunehmen. "2,5 Millionen Kinder leben in suchtbelasteten Familien", ergänzte Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler. Junge Menschen hätten Anspruch auf ein gewalt- und suchtfreies Leben. Sie erkannte einen effizienten Verein und übergab eine Spende.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz zeigte sich ebenfalls von der Tätigkeit beeindruckt. 3. Bürgermeister Richard Pesold wandte sich an Jörk Kaduk: "Die Marktgemeinde Königstein ist stolz, dass sie Dich hat." Er sicherte dem Verein finanzielle Unterstützung zu.___Weitere Informationen: