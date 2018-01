Vermischtes Königstein

22.01.2018

22.01.2018

Auch wenn es an Nachwuchs fehlt, so trifft sich der Gesangverein Königstein weiter jeden ersten Mittwoch im Monat. Richard Pesold leitet meistens den Chor und dirigiert auch bei Geburtstagsständchen. Vorsitzender Helmut Knahn dankte ihm in der Jahreshauptversammlung für seinen ehrenamtlichen Dienst sowie der Marktgemeinde für die Überlassung des Steinstadels, der eine gute Akustik biete.

Eine Abordnung des Vorstands besuchte viele runde und halbrunde Geburtstage von Mitgliedern. Geburtstagsständchen jedoch würden ausschließlich im Steinstadel abgehalten, wozu die Jubilare eingeladen werden, erklärte Vorsitzender Helmut Knahn. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war der Gemeinschaftsabend mit dem Chor aus Falkenstein am 1. Oktober. Für dieses Jahr erhielt der Chor eine Einladung von der Singgemeinschaft Velden zu einem Freundschaftssingen am Samstag, 4. August."Ihr leistet einen kulturellen Beitrag mit euren Singstunden, um das deutsche Liedgut zu erhalten", erklärte 3. Bürgermeister Richard Pesold, der auch gleichzeitig das Amt des Chorleiters ausübt. Bei den Vorstandswahlen gab es nur eine kleine Änderung.Als Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Helmut Knahn. Zu seinem Stellvertreter wählten sie Karl-Heinz Rasche. Der 88-Jährige nahm das Amt freudig an und hoffte, es bei guter Gesundheit noch möglichst lange ausfüllen zu können.Zur Schriftführerin wurde Betti Pirner (Strell) bestimmt, zum Kassier Johann Rösel. Beisitzer sind Ursula Späth, Dorle Leßnerkraus und Gabi Knahn. Notenwart bleibt Siegfried Schettler. Betti Pirner (Kappl) und Erwin Blendinger prüfen die Kasse.Gerda Ziegler schied als Organisationsmitglied aus. Vorsitzender Helmut Knahn bedankte sich bei ihr und übergab ein Geschenk. Stattdessen wurden Burgi Lehnerer und Babette Pirner gewählt. Derzeit zählt der Verein 48 Mitglieder.