Vermischtes Königstein

28.01.2018

0 28.01.2018

Kürmreuth. Die St.-Laurentiuskirche steht zwar am höchsten Punkt in Kürmreuth, ist aber vom Dorfplatz aus nicht sichtbar. Dafür gibt es zwei Gründe.

Zum einen brannte der Kirchturm im 19. Jahrhundert ab und wurde nicht mehr in seiner ursprünglichen Höhe aufgebaut. Zum anderen geht die Kirche auf eine mittelalterliche Burgkapelle zurück, die von Mauern umgeben und nur durch ein Portal zugänglich ist.Viele Ausflügler und sogar auswärtige Pfarrer fragten in Kürmreuth oft, wo sich denn die Kirche befände. Daher hatte Karin Wittmann die Idee, ein Hinweisschild am Dorfplatz anzubringen. Sie sprach im Königsteiner Rathaus vor und bekam die Erlaubnis von Bürgermeister Hans Koch. Gefertigt wurde das Schild von Metallbau Wolf in Edelsfeld.Beim adventlichen Singen und Musizieren wurde Mitte Dezember um Spenden gebeten. Sie haben das Schild fast vollständig finanziert. Auf den noch fehlenden Betrag verzichtete Inhaber Thomas Wolf und betrachtete das als seine Spende.