17.01.2018

Volles Haus herrschte im Mia-san-Mia-Quartier, als sich der FC-Bayern-Fanclub Königstein zur Jahreshauptversammlung traf. Präsident Klaus Ziegler ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Als Höhepunkt hob er das 25-jährige Gründungsjubiläum hervor, bei dem nahezu alle Gründungsmitglieder das Erreichte feierten.

In seinen weiteren Ausführungen nannte der Präsident Aktivitäten wie Kegelabend, den Fanclub-Ausflug ins Tannheimer Tal, ein überfülltes Haus beim Preisschafkopf, eine Winterwanderung zum Zoigl sowie einige runde Geburtstagsfeiern und Hochzeitsspaliere.Sportlich verbuchten die Bayern-Fans einen zweiten Platz beim Jubiläums-Turnier des FCN-Fanclubs Die Besessenen. Nach den Stadionbesuchen in Hin- und Rückrunde kehrte der Fanclub, von einem Unentschieden abgesehen, stets als Sieger nach Hause zurück.Für das laufende Jahr stehen Stadionfahrten, Tagesausflug, Wanderwochenende, Preisschafkopf und Weihnachtsfeier auf dem Programm. Am Fanclub-Programm des FC Bayern wollen die Königsteiner auch 2018 wieder teilnehmen. Ziegler kündigte außerdem die Anschaffung neuer Vereinsshirts an. Dazu werde der Vorstand Vorschläge unterbreiten.Grüße der Marktgemeinde Königstein überbrachte Richard Pesold als 3. Bürgermeister. Er dankte dem Bayern-Fanclub für seine Aktivitäten und die Teilnahme an den Veranstaltungen anderer Königsteiner Vereine. Die gegenseitige Unterstützung innerhalb der Gemeinde sei ein wichtiger Umstand, betonte Pesold. Er wünschte dem Verein und seinen Mitgliedern eine erfolgreiche Saison mit vielen Titeln des FC Bayern.