Vermischtes Königstein

03.08.2017

Als einzige Oberpfälzer Gemeinde hat sich der Markt Königstein für das Bayern-3-Dorffest qualifiziert. Letztes Jahr fand es in Moosbach in der Oberpfalz statt. Dorthin kamen 70 000 Menschen.

2. Bürgermeister Klaus Hafner hatte die Königsteiner Bewerbung in die Wege geleitet und bat alle Vereine eindringlich, die Werbetrommel zu rühren. Dass sie dies taten, war am Dienstag am Rathausplatz deutlich zu sehen. Dort fand ein Promotionstreffen mit dem Bayerischen Rundfunk unter der Leitung von Richard Lauterbach statt. Die Vorsitzenden der Königsteiner Vereine hatten ihre Mitglieder mobilisiert, die in Uniform und Tracht kamen. Bürger, Jugendliche und Kinder waren ebenfalls zahlreich erschienen.Klaus Hafner gab am Anfang gleich das Motto bekannt: "Mir halt'n zam!" Bei heißem Sommerwetter schenkte der Gartenbauverein eine erfrischende Bowle für alle aus. Der Gospelchor hatte extra das Lied "Wir feiern Dorffest, auf geht's, los!" gedichtet, das die Redakteure sichtlich beeindruckte. Diese interviewten auch einige Bürger und fragten sie: "Warum soll das Sommerfest 2017 in Königstein statt finden?" Die Königsteiner waren um eine Antwort nicht verlegen und erzählten von den vielen Gasthäusern, dem herrlichen Naturbad und dem Hausberg Ossinger mit seiner Hütte und dem Aussichtsturm.Voraussichtlich vier Gemeinden werden es sein, die ab dem 13. oder 14. August zur Abstimmung geschickt werden. Dann entscheiden die Zuhörer, wo am Samstag, 9. September, das große Konzert mit Sarah Connor über die Bühne gehen wird. Klaus Hafner wüsste schon, wo es in Königstein stattfinden könnte, nämlich zwischen Funken- und Bischofsreuth.