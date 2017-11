Nach eineinhalb Jahren wieder eine Runde mit Flüchtlingen

Vermischtes Königstein

08.11.2017

Eineinhalb Jahre ist es her, dass der erste Abend der Begegnung mit den dortigen Asylbewerbern im evangelischen Gemeindehaus in Königstein über die Bühne gegangen ist (Bild). Das große Interesse sorgte damals für einen restlos gefüllten Saal, wollten doch viele aus erster Hand erfahren, wer die Asylbewerber sind, wo sie herkommen und was sie erlebt hatten. Seither hat sich einiges getan, der "Arbeitskreis Asyl" hat seine Arbeit aufgenommen und kümmert sich um die Betreuung dieser Flüchtlinge. Nach dem erfolgreichen Besuch des Sprachunterrichts haben nun einige eine Arbeitsstelle oder einen Praktikumsplatz gefunden. Sie beteiligen sich am gesellschaftlichen Leben, etwa beim Marktfest oder auch am Adventsmarkt. Die Königsteiner Bevölkerung und der dortige Arbeitskreis Asyl stehen dieser Aufgabe vorurteilsfrei gegenüber, was auch der Grund dieser positiven Entwicklung sein dürfte. Nicht nur, aber vor allem deshalb, möchten die dort lebenden Asylbewerber über ihre Erlebnisse (Flucht) informieren, aber auch über das Erreichte. Dem will der Arbeitskreis nachkommen und die Bevölkerung zum zweiten Abend der Begegnung einladen. Nach den Berichten einiger Flüchtlinge wollen diese die Gäste mit heimischen Speisen bewirten. Durch den Abend führen Pfarrer Konrad Schornbaum und Arbeitskreis-Mitglieder, die über ihre Tätigkeiten sprechen werden. Hinterher können sich Bürger mit den Flüchtlingen gemütlich unterhalten und Fragen stellen. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Abend findet am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Archivbild: wku