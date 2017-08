Vermischtes Königstein

26.08.2017

433

0 26.08.2017433

Nervenkitzel am Samstagmorgen: In der ersten Runde beim Wettkampf um die Ausrichtung des Bayern-3-Dorffests lieferten sich die beiden Finalisten Königstein und Teuschnitz live im Radio ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch dann ging es auf einmal ganz schnell.

Das Aus für Königstein kam überraschend schnell in der zweiten Runde: In zwei Plantschbecken sollten die Oberpfälzer und die Oberfranken unter 10 000 Ein-Cent-Münzen ein einzelnes Zwei-Cent-Stück finden. Die Teuschnitzer brauchten dafür genau zwei Minuten - und holten damit den zweiten Punkt: Mit diesem Coup haben sie das Finale vorzeitig für sich entschieden. Die Oberfranken sind Ausrichter des Bayern-3-Dorffests am Samstag, 9. September.Dabei waren die Königsteiner am Samstag um 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein hoch motiviert in den Wettkampf gestartet. Die erste Aufgabe für die beiden Final-Teilnehmer: In einem 30-Sekunden-Musik-Mix möglichst viele vorgespielte Titel erkennen. Das erinnerte ein bisschen an Elfmeter-Schießen, mit Treffern mal bei dem einen, mal beim anderen - und einem Unentschieden am Ende.Also mussten beide Teams in die Verlängerung, ein weiterer Musik-Ratedurchgang wurde nötig, um den ersten von drei Punkten zu vergeben. Auch das war ziemlich knapp - mit einem Zähler Vorsprung holte sich Teuschnitz diesen ersten Punkt.Drei Spiele sollten die Wettbewerber im Lauf des Vormittags absolvieren. Am Ende blieb es aber bei zwei Runden - mit dem schnellen Erfolg beim Geldbad-Spiel entschied Teuschnitz das Finale vorzeitig für sich.