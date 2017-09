Vermischtes Königstein

17.09.2017

2

0 17.09.2017

Für die Typisierungsaktionen des Vereins Hilfe für Anja und die Jugendarbeit der Königsteiner Wasserwacht überreichten die Oldtimerfreunde jeweils 400 Euro. Die Spenden stammen vom Marktfest Anfang August, an dem sich die Oldtimerfreunde mit einer Ausstellung alter Traktoren, Autos und Motorräder sowie einer Rundfahrt durch den Markt beteiligten. Am Steinstadel verkauften sie Kaffee und Kuchen sowie - heuer zum ersten Mal - auch Kücheln, die reißenden Absatz fanden. Am Ende des Marktfests war auch der gesamte Kuchen verkauft. Paul, Kilian, Susi und Günther sorgten für musikalische Unterhaltung. Reinhold Koch dankte den Familien Christinger, Waldmann, allen Helfern und Kuchenspendern.