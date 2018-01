Pater Robert Havens zu Gast in Pfarrei St. Michael

26.01.2018

Kürmreuth. Über Besuch aus Mexico City freute sich die Pfarrei St. Michael Königstein. Nach dem Vorabendgottesdienst fanden sich die Gemeindeglieder zu einer gemütlichen Runde mit Pater Robert Havens im alten Schulhaus neben der St.-Laurentius-Kirche in Kürmreuth zusammen.

Den Pfarrfamilienabend eröffneten Marianne Koch und Monika Pesold an ihren Veeh-Harfen. Dann berichtete Pater Robert über die Aufbauarbeit nach den schweren Erdbeben in Mexico City im vergangenen September und dokumentierte dies mit eindrucksvollen Bildern. Auch über die Ausbildung neuer Religionslehrer und den Ausbau von Glaubensschulen in Südamerika und Afrika wusste er Neues zu erzählen.Auf die Ereignisse des vergangenen Jahres im Pfarrleben blickte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Guttenberger zurück. Der Kirchenchor trug einige Lieder vor. Angela Bauer bekam zum Dank für 40 Jahre als Chorsängerin eine Urkunde, von Bischof Hanke und Domkapellmeister Heiss signiert, überreicht.