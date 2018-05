Vermischtes Königstein

15.05.2018

0 15.05.2018

Der Katholische Frauenbund Königstein hielt seine Mitgliederversammlung im Gasthof Zur Post. Johanna Gebhard las zur Einstimmung den Text "Lasst uns still werden jeden Tag".

Schatzmeisterin Christa Grembler berichtete, dass der 64 Mitglieder starke Verein 1607,50 Euro für gute Zwecke gespendet hat. Davon gingen 300 Euro an den herzkranken Basti.Für die Krabbelgruppe Königstein gab Stefanie Seibold den Jahresrückblick ab. Zurzeit treffen sich sieben Mütter mit ihren Kindern. Pfarrer Hans Zeltsperger und Bürgermeister Hans Koch zollten dem Frauenbund in ihren Grußworten viel Lob für seine Aktivitäten.Anschließend wurde Petra Grembler, die seit 2001 im Vorstandsteam mitarbeitet, für ihre 25-jährige Vereinstreue geehrt. Sie selbst hatte am Vormittag Magdalena Gradl im Altenheim St. Barbara in Sulzbach-Rosenberg besucht, um ihr zur 25-jährigen Mitgliedschaft und zum 92. Geburtstag zu gratulieren.