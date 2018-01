Vermischtes Königstein

Am Fest der Heiligen Familie - heuer der Silvestertag - wurden in Königstein die Sternsinger ausgesandt. Stellvertretend für die zahlreichen Jugendlichen, die als Weise aus dem Morgenland in den nächsten Tagen den Segen in die Häuser Königsteins sowie in die umliegenden Dörfer bringen, segnete Pfarrer Hans Zeltsperger eine Gruppe am Ende des Gottesdienstes. Das Motto des Dreikönigssingens lautet diesmal "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit". - Im Bild (hinten, von links) Markus Pesold, Pfarrer Hans Zeltsperger, Raphael Köller, Dag-Hendrik Lammerich, (vorne, von links) Alexander Kraus und Sebastian Köller. Bild: gut