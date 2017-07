Vermischtes Königstein

30.07.2017

7

0 30.07.2017

"Einfach spitze, dass Du da warst!". Dieses Lied sangen die Erstklässler in der Turnhalle ihrem Rektor Herbert Übelacker bei seinem Abschied. Ein buntes Programm mit Liedern, Tänzen und Akrobatik hatten sich Lehrer und Schüler überlegt, um ihren Chef würdig zu verabschieden.

Bürgermeister, Pfarrer, Elternbeirat und Kollegen waren gekommen, um Übelackers Verdienste zu würdigen. Schulrat Stephan Tischer vom Schulamt Amberg verglich Übelackers Zeit als Lehrer mit einer Radtour, die Höhen und Tiefen besaß und nun beendet sei. Er spielte damit auf Übelackers großes Hobby, dem Radsport an. So war dieser 15 Jahre Schulsportbeauftragter des Bayerischen Radsport-Verbandes, sowie 20 Jahre Leiter des Lehrteams Radsport bei der Landesstelle für Schulsport in München.Nach dem Studium in Eichstätt begann besagte Radtour von Herbert Übelacker 1976 im Amberg-Sulzbacher Land, genau genommen in Edelsfeld. Nach einer kurzen Zwischenstation in Freihung ging die neue Route 21 Jahre lang in die Volkschule Neukirchen-Etzelwang, von 2002 bis 2006 als Konrektor nach Illschwang. "Der Radius erweiterte sich stets", betonte Tischer. "2006 vom Rektor der Volksschule Neukirchen, bald darauf zum Leiter der Mittelschule Neukirchen-Königstein. 2014 kam dann noch die Grundschule Königstein dazu, 2016 die Edelsfelder Grundschule."Hier schließe sich der Kreis, so der Schulrat: "In Edelsfeld haben Sie als Lehrer angefangen und als Rektor auch aufgehört." Er überreichte Übelacker die Ruhestandsurkunde und dankte ihm für seinen großen Einsatz: "Sie haben sich ganz mit ihrem Beruf identifiziert", bemerkte er anerkennend.2. Bürgermeister Klaus Hafner erinnerte sich an seine eigene Schulzeit an der Königsteiner Hauptschule, die er 1985 abschloss. Er wünschte dem scheidenden Rektor Gesundheit und "Mut, neue Wege zu beschreiten". Bürgermeister Hans Durst übergab einen Schirm der Gemeinde Hirschbach für schlechte Tage. Als Vertreter der Gemeinde Edelsfeld sprach Hans Klann von einer "großartigen Zusammenarbeit".Schulverbandsvorsitzender Winfried Franz stellte klar, dass die Grundschulen in Edelsfeld, Königstein und Neukirchen erhalten bleiben. "In Edelsfeld steigt die Zahl der Kinder sogar von aktuell 62 auf 68!", freute sich Franz. Auch die Mittelschule Neukirchen-Königstein wird es im kommenden Schuljahr mit einer sechsten und einer achten Klasse im Schulhaus in Königstein weiter geben.Gute Wünsche und Geschenke gab es auch von den Elternbeiratsvorsitzenden Julia Kampmüller, Claudia Taubmann und Birgit Stollner sowie von Pfarrer Konrad Schornbaum. Stellvertretende Schulleiterin Sieglinde Grüner-Kubitza lobte Übelacker als Chef, der den Lehrern große Freiräume ließ. Als besonderes Kennzeichen nannte sie seinen trockenen Humor, der in schwierigen Konferenzen aufmuntern konnte.Sie ließ ein Lied von Mark Forster abspielen und zitierte den letzten Satz "Egal was kommt, es wird gut, sowieso!" Sie übergab Übelacker ein Geschenk der Lehrerschaft.Mit dem Segenslied: "Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand" endete die stimmungsvolle Abschiedsfeier.