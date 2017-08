Vermischtes Königstein

Die sieben Forstreviere des Truppenübungsplatzes Hohenfels besuchte der Soldaten- und Kameradschaftsverein Königstein und Umgebung. Auf seiner Fahrt begleitete ihn der Leiter des Forstreviers Ransbach, Philipp Kollbrand.

Gegründet wurde der Truppenübungsplatz Hohenfels 1938 mit einer Größe von rund 10600 Hektar. 1622 Menschen, die 247 landwirtschaftliche Anwesen bewohnten, wurden umgesiedelt. Die Wahl dieser Region hatte mit ihrer Wasserarmut und einer Bestandsaufnahme der bayerischen Regierung zu tun, in der es hieß: "Das Vieh ist klein, abgemagert und abgearbeitet. Die Bewohner, Vieh und Gegend machen einen trostlosen Eindruck." 1951 übernahmen die Amerikaner Hohenfels und dehnten den Übungsplatz um 6000 Hektar nach Westen aus. Scharf geschossen wird seit 1989 nicht mehr. Bei Manövern kommt das Miles-Laser-Duellsystem zum Einsatz. Heute nutzt das Militär sogenannte "Übungsdörfer", die früher einmal in der Schießbahn lagen und dem Erdboden gleich gemacht waren. An deren Stelle wurden Dörfer mit orientalischen Einschlag aufgebaut.Nach den großen Panzerbewegungen vergangener Jahrzehnte zeichnet die Region sich nach fast drei Jahrzehnte durch eine reichhaltige Flora und Fauna mit seltenen Gräsern, Pflanzen und Tierarten aus. Hier kommt beispielsweise die Große Hufeisennase, eine stark gefährdete Fledermausart, vor.