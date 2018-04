Vermischtes Königstein

24.04.2018

Macht im digitalen Zeitalter Plakatwerbung noch Sinn? Zumindest die Wahlkampfmanager der Bürgermeisterwahl in Sulzbach-Rosenberg haben diese Frage mit einem lauten Ja beantwortet. Auch anderswo sitzen noch Strategen, die auf die Wirkung eines guten Plakats schwören.

Das lässt sich aus den beiden Exemplaren schließen, die einige Wochen lang an einem Hochsitz bei Mönlas hingen. Genau an der Stelle, wo die B 85 die Kreisstraße AS 12 und die Staatsstraße 2166 kreuzt. "Verkehrsknotenpunkt" hätte man so etwas früher genannt und zweifellos als prima Standort für eine öffentlichkeitswirksame Mitteilung eingestuft. Heute allerdings braust dort jeder im Auto vorbei, und selbst wer sich an die 70er-Beschränkung hielt, konnte die Sätze auf den Plakaten nicht lesen. Zum Anhalten ist dort auch kein Platz. Welche Absicht also verfolgte die "Süddeutsche Plakatmission", die sich per Aufdruck als Urheber der Werbeaktion outete, mit den Plakaten? War ein unerfahrener Plakatiertrupp unterwegs? Jedenfalls hat es gereicht, um einen neugierigen Journalisten anzulocken. Andere fanden die Aktion aber wohl weniger faszinierend: Seit dem Wochenende ist der Hochsitz wieder plakatfrei. (ll)