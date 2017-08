Vermischtes Königstein

06.08.2017

Mit Böllerschüssen und einer Regendusche begann am Samstagabend das 18. Königsteiner Marktfest. Danach feierten die Königsteiner unverdrossen weiter. Musikalisch unterhielten sie die Ellertal-Rebellen. Den Hingucker des Abends präsentierte die Tanzgruppe um Sabine Melchner und Elena Heldrich mit Zumba und Pound-fit-Tänzen. Der neue Fitness-Trend aus Amerika vereint als intensives Ganzkörpertraining Kondition, Cardio und Pilates auf sehr rockige Art und Weise. Stöcke und Rufe wie "hey, hey, hey" und "huh, huh, huh" gehören dazu. Zum ersten Mal beim Marktfest dabei waren die First Responder und die LF 8-Event-Crew. An ihrem historischen Feuerwehrauto schenkten sie "Löschwasser" - Blauen Hugo - und viele Cocktails aus, die den Königsteinern die laue Sommernacht versüßten. Bild: wku