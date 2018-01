Vermischtes Königstein

08.01.2018

Zwei Tage ihrer Weihnachtsferien opferten Kinder und Jugendliche aus Königstein, Eschenfelden, Kürmreuth und Hannesreuth, um sich in den Dienst der Sternsingeraktion 2018 zu stellen. Sie zogen durch die Straßen ihrer Gemeinde, brachten den Segen in die Häuser und baten um Spenden für Kinder in Not. Weltweit arbeiten 168 Millionen Mädchen und Jungen. Die meisten tun das nicht freiwillig; viele werden ausgebeutet und missbraucht. Allein in Indien, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2018, arbeiten rund 60 Millionen Kinder. Eine gesunde Entwicklung, Bildung und Spiel werden ihnen vorenthalten; sie werden eingespannt in ein unbarmherziges System. Die Spenden aus Königstein und Umgebung sollen, so hoffen es die Geber und die Sternsinger, einen Beitrag zum besseren Schutz und zur Zukunft ihrer Altersgenossen auf dem anderen Kontinent leisten. Bild: gut