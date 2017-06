Vermischtes Königstein

29.06.2017

Einsatzkräfte der Polizei Auerbach sowie der örtlichen Feuerwehren, des BRK, der Bergwacht, des THW und der Rettungshundestaffel Weiden sowie ein Polizeihubschrauber hatten von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 2.15 Uhr, nach der Frau gesucht. Sie setzten die Suche am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fort.Um 18:30 Uhr kam die Meldung dass die Vermisste ansprechbar in der Nähe des Wertstoffhofes aufgefunden wurde.