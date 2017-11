Vermischtes Königstein

20.11.2017

Vorsitzender Hans-Jürgen Pirner sprach von einem ereignisreichen Vereinsjahr. Kommandant Wolfgang Platzer untermauerte dies mit Zahlen. Er bilanzierte, dass im Durchschnitt alle 2,4 Tage ein Einsatz für die Feuerwehr Königstein zu bewältigen war.

Aktive Jugend Jugendwart Florian Badenberg berichtete von vielen Aktivitäten, wie das Zeltlager, Besuch eines Indoor-Kletterparks, was mit der Jugendgruppe veranstaltet wurde. Er freute sich, dass beim Jugendwerbetag sechs Neue in die Gruppe eingetreten sind.



Im Januar wurde die modulare Truppmann Ausbildung, "in prima Zusammenarbeit mit der Sulzbacher Feuerwehr", erfolgreich absolviert. Weiterhin legten 14 Feuerwehranwärter den Wissenstest ab. Im vergangenen Jahr traf sich die Jugendgruppe zu 19 Ausbildungsveranstaltungen.

Pirner berichtete bei der Jahresversammlung, dass der Wehr momentan 113 passive Mitglieder angehören, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von neun Neumitgliedern bedeutet. Dieses Jahr besuchte man die Feuerwehr-Jubiläen in Sulzbach, Auerbach und Sunzendorf, wobei er sich für die jeweils gute Teilnahme bedankte. Den Höhepunkt des Vereinsjahres stellte die Tagesfahrt nach Gauting am Starnberger See und der Besuch der Feuerwache 1 in München dar.Anschließend eröffnete Bürgermeister Hans Koch die Dienstversammlung. Er lobte die "hervorragende Arbeit im Feuerwehrverein, der aktiven Wehr und bei den Mitgliedern der First-Responder-Gruppe". Er hob hervor, dass die geleistete Arbeit eine große Akzeptanz in der Bevölkerung genieße. Er freut sich, dass bei der Wehr eine erfolgreiche und intensive Jugendarbeit betrieben werde. Sein Dank galt hierbei Jugendwart Florian Badenberg und seinen Jugendausbildern.Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr, insbesondere neuer Schutzanzüge, seien stets in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Feuerwehr-Verantwortlichen getätigt worden, erklärte Koch. Anstehende Sanierungsarbeiten an Gebäuden im Bereich der Feuerwehr, werden entsprechend ihrer Dringlichkeit in Angriff genommen. Abschließend bedankte sich Koch bei den beiden Kommandanten Wolfgang Platzer und Marco Specht für die gute Zusammenarbeit. Die Wehr zählt derzeit 73 Aktive und 17 Feuerwehranwärter aus dem Gemeindebereich.Kommandant Wolfgang Platzer konnte über eine 100-prozentige Steigerung der Einsatzstatistik, im Vergleich zum Vorjahr, berichten. Es waren dies elf Brandeinsätze, 36 technische Hilfeleistungen und drei Brandschutzübungen. Außerdem wurde die First-Responder-Gruppe zu 102 Einsätzen gerufen. Platzer lobte die Gemeinde, dass die Anschaffung neuer Schutzanzüge realisiert werden konnte. Weiterhin bedankte er sich bei den Gerätewarten Georg Grembler und Torsten Stöhr für die Instandhaltung aller Gerätschaften. Abschließend nahm er mit seinem Stellvertreter zahlreiche Beförderungen und Ehrungen vor.Marco Specht, Leiter der Königsteiner First-Responder-Gruppe, erwähnte in seinem Bericht, dass derzeit 15 First Responder im Einsatz sind, wobei demnächst der Gruppe zwei ausgebildete Ärzte angehören werden. Er berichtete von zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen, sowie von 102 Einsätzen, die in 550 Schichten zu bewältigen waren. Er bedankte sich bei den zahlreichen Spendern für die Gruppe und erwähnte, dass damit ein Defibrillator und eine elektrische Absauge angeschafft werden konnten.Kreisbrandmeister Christian Meyer dankte für den geleisteten Feuerwehrdienst und hob hervor, dass die enorme Steigerung der Einsatzzahl bemerkenswert ist. Als vorbildlich bezeichnete er die gemeindeübergreifende Jugendausbildung. Meyer überbrachte weiterhin die Grüße der Landkreis-Feuerwehrführung.