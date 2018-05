Vermischtes Königstein

Bei strahlendem Sonnenschein schlossen Kerstin Lederer und Eric Pilhofer den Bund fürs Leben in der St.-Georgskirche. Getraut wurde das Paar von Pfarrer Konrad Schornbaum .

Der Bräutigam stammt aus Fromberg und ist als Zerspanungs-Mechatroniker in der Firma Emuge in Lauf beschäftigt. Die Braut arbeitet als Erzieherin in der Arche Lichtenstein in Pommelsbrunn. Ihre Schützlinge sangen während der Trauung ein Lied.Der Kirchplatz konnte die vielen Vereine gar nicht fassen, die auf das Brautpaar warteten. Drei Kirchweihgesellschaften aus Holnstein, Fromberg und Königstein gratulierten ihrem ehemaligen Kirwapaar. Der Trachtenverein D' Ossinger hatte seine Vereinsmusiker mitgebracht, die das Brautpaar zu einem Tänzchen aufforderten. Der Schützenverein Bruderbund Niederricht-Fromberg und Umgebung, die Erz- und Eisenwalzerboum sowie die Feuerwehr Röckenricht übergaben Geschenke. Die Besucher des Kindergottesdiensts überreichten Rosen. Die Zumba-Mädchen aus Hohenstadt forderten das Brautpaar zu einer spontanen Showeinlage auf, die die Zuschauer mit großem Applaus belohnten. Danach ging's zur weltlichen Feier nach Neukirchen.