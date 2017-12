Vorschulkinder haben ein Herz für Lebenshilfe

Vermischtes Königstein

07.12.2017

1

0 07.12.2017

Königstein/Amberg. Große Freude machten die Vorschulkinder des Kindergartens Königstein den Kindern der Lebenshilfe Amberg. In Begleitung von Pfarrer Konrad Schornbaum, Kindergartenleiterin Kerstin Höller, Erzieherin Yvonne Kanzog und Elternbeirätin Irmgard Kraus übergaben sie 340 Euro. Dabei sangen sie das Lied "Hände, die schenken, erzählen von Gott". Das Geld wurde von den Eltern und Kindern beim diesjährigen Martinsfest gespendet. Selbst die Kinder leisteten ihren Beitrag, indem sie zu Hause kleine Tätigkeiten übernahmen und dafür ein wenig Geld bekamen. Dieses brachten sie zur Martinsfeier in ihrer selbst gebastelten Opfertüte mit in die Kirche. Im Bild ist die Überreichung bei dem Treffen an die Kinder der Lebenshilfe und den Leiter der Einrichtung, Michael Schuirer, zu sehen. Bild: wku