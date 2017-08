Freizeit Kohlberg

Bus-Chauffeur Jens benötigt längst kein Navi mehr. Seit Jahren unternehmen die Gardemädchen und die Jugendfußballmannschaften des Sportvereins am Beginn der Ferien eine Viertagereise in den Bayerwald. Keine Stunde kommt im Feriendorf Finsterau Langeweile auf. Dafür sorgen die Organisatoren. SVKR-Jugendleiter Herbert Riedel verfügt über eine eingespielte Crew, die sich um die heuer 43 Kinder und Jugendlichen von 5 bis 15 Jahren und die 13 Erwachsenen kümmert. Da der SV im Jugendbereich eng mit Ehenfeld zusammenarbeitet, waren auch DJK-Mitglieder an Bord. "Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein funktioniert nicht nur hier, sondern über die ganze Saison hervorragend", betonte Riedel. Gleich nach dem Eintreffen bot sich den Kindern die Gelegenheit, sich auf dem Fußballfeld auszutoben, den Pool, den Beach-Volleyball-Platz und die Turnhalle in Beschlag zu nehmen. Tag zwei dominierte König Fußball. Zudem unternahm die große Reisegruppe eine Wanderung zum Freilichtmuseum Finsterau. Abgerundet wurde der Ausflug mit der Bollerwagen-Challenge und einer Besichtigung des Museumsdorfes. Am dritten Tag war vor der Trainingszeit schon Kondition gefragt, als es zu Fuß auf den Lusen ging. Später folgten Fußball-Wettbewerbe mit einer tschechischen Mannschaft (D-Junioren) und einem Damenteam aus der Nähe von Passau (C-Junioren). Die Testspielgegner der F- und E-Junioren kamen aus dem Burglengenfelder Umland. In den Pausen traten immer wieder die Gardemädchen auf. Bild: war