Freizeit Kohlberg

08.08.2017

4

0 08.08.2017

"Da habe ich damals auch mitgemacht", können später einmal Kinder sagen, die am Samstag am OWV-Ferienprogramm teilnehmen. Vorsitzender Markus Müller und die Jugendwartinnen Erika Dolles und Christine Scholz haben sich etwas Besonderes ausgedacht.

Sie wollen den Platz am sogenannten Holzhauerkreuz mit Schülern auf Vordermann bringen. Im Wald, etwa einen Kilometer nördlich der Vereinshütte im Ortsteil Schlemm, laufen fünf Waldstraßen aufeinander zu. Dort befindet sich seit Jahrzehnten eine kleine Gedenkanlage für die in den beiden Kriegen gefallenen Waldarbeiter.1981 wurde der Platz in Zusammenarbeit von Forstamt, Kommune und Oberpfälzer Waldverein letztmals auf Vordermann gebracht. Er muss nun, wie das Bild zeigt, wieder in einen besseren Zustand versetzt werden. Inzwischen ist der Gedenkstein vermoost, Gras und Unkraut wuchern auf dem Platz und alles macht einen ungepflegten Eindruck. Bald sollen dort wieder zwei Ruhebänke zur Rast einladen, denn die Stelle ist ein beliebter Wendepunkt für Spaziergänger, Jogger und Dackelrunden-Marschierer.Da haben die Kinder beim Ferienprogramm nun eine sinnvolle Beschäftigung. Treffpunkt ist am Samstag, 12. August, um 14 Uhr an der OWV-Hütte, wo nach getaner Arbeit eine Brotzeit wartet. Natürlich sind zu der Aktion auch erwachsene Helfer eingeladen. Die Jugendwarte bitten darum, dass alle Kinder in waldtauglicher Kleidung kommen. Bei Regenwetter findet statt der Verschönerungsaktion in der OWV-Halle ein Spielenachmittag statt.