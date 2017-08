Freizeit Kohlberg

29.08.2017

29.08.2017

"Eine famose Idee mit wunderschönen Ergebnissen", urteilte CSU-Vorsitzender Gerhard List am Ende der Ferienaktion. Die Union wollte einen neuen Programmpunkt anbieten und setzte auf den künstlerischen Bereich. "Ein Dankeschön an unsere Kohlberger Künstlerin Marthe, die wir dafür gewinnen konnten", so der zweite Bürgermeister. Martina Leithenmayr (hinten, rechts) widmete sich den Kindern an zwei Tagen bei einem Graffiti-Workshop. Nach dem theoretischen Teil legte die Gruppe den Graffiti-Führerschein ab. Als Material dienten größere Pappschachteln. Häufigstes Motiv war der Salamander, die Kinder sprühten aber auch bunte Schafe und originelle Fabelwesen auf. Bild: war