Freizeit Kohlberg

11.08.2017

Röthenbach. "Mit unserem Freisitz heißen wir Wanderer, Radfahrer, Spaziergänger und Autofahrer willkommen, an diesem geschichtsträchtigen Platz zu verweilen, der vor langer Zeit voller Geschäftigkeit war." So begrüßte Marktrat Mehmet Begen Bürger, die spontan an den Platz zwischen Kriegerdenkmal und Bahnhof gekommen waren. Für die Eigeninitiative der Dorfgemeinschaft gab es viel Lob.

Aktuellen Gesprächsstoff bot dabei, dass in diesen Tagen der Nachbarort Weiherhammer 300 Jahre Eisenverhüttung feiert. "Als die Weiherhammerer Hütte 1717 in Betrieb ging, konnte Röthenbach bereits auf knapp 500 Jahre Eisenhammer zurückblicken", erzählten die Röthenbacher. Am Hammerwerk errichteten sie bereits 1867 einen sogenannten Perlglasofen, von dessen schwarzen Glasschmuckperlen noch oft geschwärmt wird.1880 stellte der Röthenbacher Hammer seinen Betrieb ein. Zwischenzeitlich war dort eine Spiegelglashütte gebaut worden. Auf der Hinweistafel am Freisitz ist sie abgebildet. Wer sich auf der Bank niederlässt, blickt geradeaus auf den Standort. Wer mehr zum historischen Industriestandort und zum Gutshof, der Brauerei, der Brennerei mit sämtlichen Gebäuden erfahren möchte, findet Auszüge aus der Röthenbacher Chronik.Konrad Weigel, früherer Röthenbacher und späterer Weiherhammerer Gemeinderat, hat sie gesammelt. Sein Sohn Erwin fasste das Ganze in einem Buch zusammen und stellte daraus mehrere Seiten zur Verfügung. Ein Gästebuch ermuntert, Grüße, Notizen, Erinnerungen zu hinterlassen. "Wir freuen uns über unseren neuen Treffpunkt", luden Marion Ertl und Patricia Klößel, die beiden Sprecherinnen der Dorfgemeinschaft, Interessierte ein, in Röthenbach vorbeizukommen.