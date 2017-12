Politik Kohlberg

14.12.2017

14.12.2017

Die letzte Marktratssitzung des Jahres verlief harmonisch und konzentriert. Martin Beyer, der Schriftführer der Verwaltungsgemeinschaft, konnte jeweils "Einstimmig angenommen" in den Unterlagen vermerken. Nur bei einem Thema nicht.

Der Rat sprach sich einstimmig gegen die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms im Punkt "Vermeidung von Zersiedelung" aus. Reinhard Ponitz zum Nein der Gemeinde: "Wir hätten bei einer Zustimmung als Gemeinde keine Möglichkeit mehr, später ein Gewerbegebiet ausweisen zu können."Abgestimmt wurde über das Abschlussergebnis der Jahresrechnung 2016. Danach beläuft sich der Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 1,9 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf knapp 900 000 Euro, die Rücklagen auf 460 000 Euro und die Schulden Ende 2016 auf 1,2 Millionen Euro. Der Gesamthaushalt umfasst 2,8 Millionen Euro. Hermann Prechtl hat mit zwei weiteren Räten die Zahlen geprüft und erklärte: "Die Jahresrechnung hat gepasst." Auf Antrag von zweitem Bürgermeister Gerhard List erfolgte die Entlastung von Götz einstimmig. Der Bürgermeister teilte mit, dass die Kommune für etwa 62 000 Euro einen neuen Kreditvertrag als Umschuldung unterschrieben habe. Die Zinsen verringern sich dadurch von 4,39 auf 0,85 Prozent.Beim Punkt Sonstiges fragte Uschi Fischer, wie der Winterdienst am Geiselberg organisiert sei. "Bereits vor kurzem war es dort sehr glatt." Götz: "Da müssen unsere Bauhofmitarbeiter ran." Sie wollte auch wissen, ob die Raiffeisenbank ihre Schalterstunden im Rathaus in absehbarer Zeit einstellt. Götz: "Die Dame ist dagesessen und niemand ist gekommen." Das mache kein Unternehmen lange mit.Ponitz hatte in der letzten Sitzung nach der Kindergartenbelegung gefragt. Am Jahresanfang besuchten die 50 Kohlberger Kinder verschiedene Einrichtungen. 38 davon im Ort und 12 in der Umgebung. Prechtl sprach an, dass die Verlegung zweier Schulklassen von Weiden nach Weiherhammer eventuell Auswirkungen auf die Schulbeiträge haben könnte. Martina Auer-Bertelshofer: "Es ist kein Problem, aber die Info darüber aus dem Verwaltungssitz fehlt."Marktrat Adrian Blödt wollte wissen, ob eventuell die Eichelbach-Renaturierung auf nächstes Jahr vorgezogen werden könne, da die nächste Phase der Dorferneuerung erst 2019 starte. Der Bürgermeister will das mit Ludwig Spiller vom Amt für Ländliche Ordnung (ALE) und dem Wasserwirtschaftsamt besprechen. Sarkastisch merkte ein Rat an: "Seitdem das ALE in Tirschenreuth ist, kommen die wegen Personalmangels kaum noch zu etwas. Vielleicht sollten sie wieder nach Regensburg ziehen."Die Niederschriften der Sitzungen werden nicht auf die Homepage der Gemeinde gestellt. Das beschloss das Gremium mit einer Gegenstimme. Blödt regte an, einen Link auf der Internetseite der Verwaltung zu installieren, um solche Informationen doch bürgernah einsehbar zu machen. Die Straßenbeleuchtung in der Flur- und Raiffeisenstraße wird durch zwei weitere Lampen zum Preis von je circa 3400 Euro verbessert. Und das neue Baugebiet Im Meister füllt sich. Gerade mal fünf Plätze sind noch frei.