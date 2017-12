Vermischtes Kohlberg

01.12.2017

01.12.2017

Pünktlich zum ersten Advent verwandelt sich der Marktbrunnen vor dem Rathaus wieder in ein Advents- und Weihnachtsland - dank Holzschnitzer Bernhard Kraus, der Jugendbeauftragten Uschi Fischer und den beiden Sigis vom örtlichen Bauhof.

Vier Stunden werkelten sie bei Schneegrieseln und Wind, bis in der Weihnachtslandschaft alle Häuser, Figuren und sämtliches Zubehör am vorgesehenen Platz standen. Bis auf die wichtigste der in Südtirol geschnitzten Figuren - das Christuskind. "Denn das kommt erst am Heiligen Abend mit in die Szenerie", erklärt der Künstler. Hobbyschnitzer Kraus arbeitete vor etlichen Jahren über 300 Stunden an dem Werk, bevor er es seinem Heimatort als Leihgabe übertrug. Seitdem ist es zur Weihnachtszeit ein Magnet für kleine und große Kinderaugen.Die Geburt des Heilands findet bei Kraus nicht im Heiligen Land statt, sondern im Stall bei der Kohlberger Mühle. Natürlich sind auf den vier Seiten auch die Gründörfer sowie das Röthenbacher Schloss mit eingefügt.