Vermischtes Kohlberg

23.06.2017

13

0 23.06.201713

"Wer macht denn so was?", fragt sich Imker Josef Bertelshofer, und Naturschützer Bernd Bauer schüttelt enttäuscht den Kopf. Vermutlich vergangene Woche sind zwei Exemplare des Bienenbaums an der Alten Hirschauer Straße zerstört worden.

Späte Nahrung Die Duftraute (Euodia hupehensis), auch Bienenbaum genannt, ist für Bienen und andere Insekten von unschätzbarem Wert. Sie blüht dann, wenn das Nektarangebot nachlässt, die Bienen aber ihre Brut fürs nächste Jahr erneuern. Von Ende Juni bis in den Oktober hinein ist die Duftraute mit weißen Doldenblüten besetzt. Berührt man die Blätter, verströmen sie einen intensiven, lieblichen Duft.



Imker Josef Bertelshofer erklärt: "Wenn der Bienenbaum blüht, gibt es für die Bienen sonst nicht mehr viel zu holen, fast alle Spätsommer-Pflanzen haben ihre Blüte bereits hinter sich." Auch Vögel begrüßen die späte Nahrung durch die braunroten, ölhaltigen Früchte, die in der chinesischen Medizin sowie als Nahrungsergänzungsmittel für Menschen genutzt werden.



5 bis 7 Meter hoch wird der Bienenbaum in 30 Jahren und wäre ein perfekter Hausbaum, meint Bertelshofer. Er rät zu einer Pflanzung entfernt von Ruheplätzen. Denn der Baum lockt alle Bienen und Wespen an. (war)

Die beiden für den Naturschutz und die Bienenzucht engagierten Kohlberger wollen auf diesen Frevel hinweisen und bitten um Informationen, wenn Passanten Beobachtungen gemacht haben. Sie wollen aber vor allem über die schutzwürdige und wichtige Bedeutung dieser Pflanze aufklären.Bertelshofer ist auch deshalb so geknickt, weil er in die Bienenbäume Zeit und Geduld, aber auch Geld investiert hatte. In einem Imker-Forum und über Fachliteratur hatte er von deren unschlagbarem Nutzen erfahren und die Samen für die Pflanzen, sie sind inzwischen einen vierstelligen Betrag wert, sofort geordert. Fünf Jahre zog Bertelshofer zwei Dutzend Duftrauten zu Hause auf, um sie dieses Jahr in Abstimmung mit Bürgermeister Götz auf öffentlichen Flächen mit Rankhilfen und beschreibenden Fähnchen zu platzieren. "Wäre schön, wenn wir die Leute sensibilisieren und vielleicht auch zur Nachahmung anstiften", so das Ziel der Imker-Freunde. Tipps dazu gibt es in Kohlberg über den Imkereiverein Weiherhammer und Umgebung oder Bertelshofer selbst.