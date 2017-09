Vermischtes Kohlberg

12.09.2017

12.09.2017

Es braucht nicht unbedingt blaues Blut, um Prinzessin zu werden. Bienen tun's auch. Das zeigt das Beispiel der 21-jährigen Doris Grünbauer aus Artesgrün bei Kohlberg.

Kohlberg. (pdtr) Die Imkerin wurde Anfang September zur Bayerischen Honigprinzessin gekrönt, die erste ihrer Art. Eigentlich besticht die junge Frau aber mit ihrem Wissen im Bereich Maschinenbau, ihr Studienfach. Das und mehr verrät sie Mitarbeiter David Trott im Interview.Doris Grünbauer: Ich habe im Landwirtschaftlichen Wochenblatt gelesen, dass eine neue Prinzessin gesucht wird und habe mich beworben. Bei der Bewerbung musste ein Fachreferat über die Imkerei und den bayerischen Honig abgeben werden. Danach musste ich bei einem Bewerbungsgespräch in München meine Fachkenntnis unter Beweis stellen. Schon zwei Wochen später kam die gute Nachricht. Ich werde die neue und damit erste Bayerische Honigprinzessin.Ein Preisgeld gibt's nicht. Gestellt werden Dirndl, Schärpe, Visiten- und Autogrammkarten. Ich mache es ja nicht des Geldes wegen. Ich will mit dem Amt eine Botschaft vertreten.Ich will den bayerischen Honig vertreten und zeigen, dass der Honig der ansässigen Imker die bessere Alternative ist. Da geht es den Bienenvölkern gut, das macht die Qualität. Außerdem profitiert die Natur von den regionalen Bienen.Die nächsten Termine sind das Weidener Herbstfest am Samstag, 16. September, und der Bauernmarkt in Neustadt/WN am Sonntag, 24. September. Am 5. November geht's zur Bayerischen Honigmesse in Köditz bei Hof.Vielleicht. Aber das macht mir gar nichts aus. Ich komme mit Männern und Frauen gut klar. Die Imkerei ist mittlerweile auch sehr gut durchmischt mit weiblichen und männlichen Imkern. Was mich aber vor allem freut: Die Jugend hat wieder mehr Interesse am Imkern. Das liegt auch an der guten Verbandsarbeit.Ich war Probeimkern beim Imkerverein Weiden und Umgebung. Ich habe mir die Arbeiten dort angeschaut und auch mit angepackt. Man kann dort sogar ein Probevolk vom Verein bekommen. Eine tolle Sache.Also neben Honig im Bienenstich meiner Mutter mag ich meinen Honig am liebsten auf dem Butterbrot - oder ich löffle ihn einfach direkt aus dem Glas. Das schmeckt echt lecker.