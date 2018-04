Vermischtes Kohlberg

06.04.2018

5

0 06.04.2018

In weniger als zwei Monaten steigt das große Jubiläum der Kohlberger Feuerwehr. Die Verantwortlichen der Wehr haben sich dafür etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Die Kohlberger Feuerwehrleute befinden sich bereits auf der Zielgeraden, was die Vorbereitungen für das 150-jährige Jubiläum vom 25. bis 28. Mai betrifft. Wie Vorsitzender Hermann Prechtl und Kommandant Josef Fischer informierten, werden alle Bürger der Marktgemeinde demnächst von zwei Festdamen und einem Vorstandsmitglied besucht.Neben der persönlichen Einladung zur Teilnahme an den Veranstaltungen bieten sie Festabzeichen an. Dazu gibt es verbilligte Eintrittsbänder für alle Aktivitäten des Jubiläumswochenendes, bei denen ein Obolus verlangt wird. Vorbestellzettel für das Mittagessen am Festsonntag werden auch mit ausgeteilt. Dazu verkaufen die Besucher Kalender mit Fotos der attraktiven Festdamen. Diese Planer können über mehrere Jahre benutzt werden, wie die Macher betonen. Den Bürgern wird dabei die neue Festchronik zum Preis von zehn Euro angeboten.Vor allem Andreas und Josef Fischer haben in das toll bebilderte Buch viel Arbeit gesteckt. Es enthält alle Informationen rund um das Fest, Grußworte, Infos zur Vereinsfahne, Fotos von Festen und Einsätzen, von Patenbitten, der seit 25 Jahren bestehenden Freundschaft mit der Wehr aus Kohlberg am Jusi und vieles mehr. Allein der Textteil der Chronik umfasst über vierzig Seiten plus 35 Seiten mit Text und Fotos gemischt. Den Zeitraum vom Gründungsjahr 1868 bis zum 125-jährigen Jubiläum erstellte der ehemalige Bürgermeister Karl Prösl, um die letzten 25 Jahre kümmerten sich die beiden Fischer-Brüder sowie Hermann Prechtl und Matthias List. Das aufwendig gebundene Buch ist weitaus mehr als eine Feuerwehrchronik geworden, es ist eher ein Nachschlagewerk über die jüngere Marktgeschichte, das in jedem Bücherschrank stehen sollte. 500 Exemplare stehen dazu bereit.