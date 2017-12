Vermischtes Kohlberg

05.12.2017

Beim Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, werden den Besuchern viele Ideen für Geschenke präsentiert. Der Rathausplatz, die zwei evangelischen Gemeinderäume, Kirchgang und Rathaussaal verwandeln sich in eine Weihnachtswelt. Auch Schmankerln gibt es, neben Bratwürsteln, Glühwein und Co. Zur Einstimmung gehen die Besucher seit Jahren um 15.30 Uhr in die ökumenische Adventsandacht in der Nikolauskirche. Der Posaunenchor bläst dann um 16 Uhr das Markttreiben an, bei dem Bürgermeister Rudolf Götz die Gäste begrüßt. Es folgen die Hahnbacher Jagdhornbläser und die Stubenmusik im Rathaus als musikalischer Genuss. Nikolaus beschenkt um 18 Uhr die kleinen Festbesucher. Das Losglück beschert einigen Gästen um 19.30 Uhr ihren Weihnachtsbraten. Viele Feuerstellen laden zum Verweilen in der Winternacht ein.