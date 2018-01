Vermischtes Kohlberg

30.01.2018

66

0 30.01.201866

Mit seinem Lieblingswitz will Marcus Lukas alias "Lucky" Bayerischer Witzemeister werden. Die Online-Abstimmung läuft noch bis zum 11. März. Der Kohlberger hofft auf die Unterstützung seiner Oberpfälzer Fans. "Ich bin angetreten, um zu gewinnen", gibt sich "Lucky" selbstbewusst. Die Konkurrenz sei stark, vor allem der Kandidat aus Niederbayern könnte ihm gefährlich werden.

Der Bayerische Witzemeister wird zum ersten Mal gesucht. Er wird per Abstimmung unter den vier Witzemeistern der Regierungsbezirke Oberpfalz, Niederbayern, Franken und Oberbayern ermittelt, wie Organisator Harry Maier aus Kastl auf Nachfrage mitteilt. Neben Ruhm und Ehre erhält der Gewinner Freibier. "Bei allen Witzemeisterschaften steht die Gaudi im Mittelpunkt. Die Leute wollen lachen und unterhalten werden", sagt Maier. Dass der Wettbewerb gut ankommt, zeigt die bisherige Resonanz bei der Abstimmung. "In den ersten Tagen hat es unsere Webseite regelrecht lahmgelegt."Den Titel des Oberpfälzer Witzemeisters hat "Lucky" bereits dreimal gewonnen. "Meine Witze kommen aus dem wahren Leben. Der ein oder andere erkennt sich vielleicht wieder. Dazu unser wunderbarer Dialekt und schon ist der Witz fertig", verrät der 42-Jährige sein Erfolgsgeheimnis. Schlechte Laune kennt er nicht. "Ich bin eigentlich immer gut drauf."Unter www.witzemeisterschaft.de kann für den Bayerischen Witzemeister bis zum 11. März abgestimmt werden. Die nächste Meisterschaft für die Oberpfalz findet am 6. Oktober in Roding statt. Toni Lauerer und Josef "Bäff" Piendl sitzen in der Jury.