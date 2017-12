Vermischtes Kohlberg

08.12.2017

Eine Marktratssitzung am Samstagvormittag ist ungewöhnlich - und muss schon einen besonderen Anlass haben. Und das hat sie: Die Vorstellung des Gemeindewaldgutachtens durch Forstdirektor Moritz Neumann, Abteilungsleiter im Amt für Landwirtschaft und Forsten.

Ausführliche praktische Informationen in den danach besichtigten Waldstücken gab Privatwaldbetreuerin Andrea Sauer. Bürgermeister Rudolf Götz, nahezu alle Kohlberger Markträte und Gemeindewald-Wart Helmut Prechtl nahmen an der Sitzung und Winterwald-Exkursion teil.Die Beamer-Präsentation von Neumann hatte den sperrigen Titel: "Forsteinrichtung 2016 im Marktwald Kohlberg", den er gleich verständlich erklärte. "Es geht dabei um die Fortbetriebsplanung für die nächsten Jahrzehnte." Der Ist-Bestand im gemeindeeigenen Wald wurde 2016 erhoben, die Auswertung mit den Empfehlungen jetzt fertiggestellt. "Körperschaftswald, also Gemeindewald, dient wie der Staatswald dem allgemeinen Wohl, er ist vorbildlich zu bewirtschaften."Neumann: "Man darf die Wälder heute nicht wahllos ausplündern, sondern nur soviel rausnehmen, wie auch wieder nachwächst." Ein weiteres Ziel der Fortbetriebsplanung ist, auf die natürliche Verjüngung zu achten, artenreichen, aber nicht zahlreichen Wildbestand anzustreben und zwischen Wirtschaftlichkeit und ökologischen Zielen eine Balance zu finden. Die Forstbetriebsplanung regelt Einschlag und Nachwuchs für die nächsten 20 Jahre mit einem Kontrolltermin zur Halbzeit.Fünfzig Prozent der Kosten von 1800 Euro übernimmt der Staat. Neumann: "Holz ist aus biologischer Sicht der beste Rohstoff für viele Bereiche." Den anwesenden Räten wurde schnell klar, dass die Forstleute in Zeitspannen von 80 bis 120 Jahren denken. Mit Tests im Zeitraum zwischen 10 und 30 Jahren können sie auf Umweltveränderungen reagieren. Dem grassierenden Klimawandel schenken die Spezialisten höchste Aufmerksamkeit. Ihr Ziel: stabile, leistungsfähige und gesunde Wälder.Die gemeindeeigene Fläche umfasst nur 10,3 Hektar, die Waldbodenfläche mit Holzbestand misst 9,6 Hektar. 35 Prozent davon sind Nadelholz und 65 Prozent Laubbäume. Gesamt stehen etwa 1400 Festmeter Holz auf den 17 Gemeindearealen. Pro Jahr wachsen dem Gutachten zufolge 54 Festmeter zu, 30 Ster sollten laut Planung pro Jahr maximal entnommen werden. Als Bestockungsziel wird bis in 60 Jahren ein Nadelholzanteil von 44 Prozent angestrebt.Allerdings, wie Sauer ergänzte, fast ausschließlich zugunsten der Weißtanne, die im Gemeindewald unterrepräsentiert ist. Die Verteilung der Holzarten sieht im Privatwald deutlich anders aus. Dort dominieren immer noch große Fichten-Monokulturen, die gegen Unwetter und die Klimaveränderung anfällig sind.