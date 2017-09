Vermischtes Kohlberg

19.09.2017

0 19.09.2017

Die Münchener haben das Oktoberfest, die Kohlberger den Italienischen Abend. Es gab gut belegte Pizzas, ein mediterranes Vorspeisenbüfett, verführerische Süßspeisen, Liköre und Schnäpse aus dem Süden sowie Rotwein an der Bar. Und das Bier war garantiert nur halb so teuer wie auf der Wiesn. Alles Gründe, um in Kohlberg zu feiern.

Siedler-Vorsitzender Herbert Riedel hatte mit seiner engagierten Mannschaft von über 100 Helfern ein Familienfest auf die Beine gestellt. Auch die gesamte Dekoration im Zelt war auf "Bella Italia" abgestimmt, sogar die Köche für das Büfett waren Italiener.Schwerarbeit leistete das Pizza-Team um Heinz Helgert, 250 Stück verkaufte es im Laufe des Tages. Das Zelt füllte sich schon am Nachmittag mit zahlreichen Gästen und spät nach Mitternacht herrschte immer noch beste Stimmung an den Biertischen und der Bar.Die Band "Musik Total" traf von Anfang an den Geschmack des Publikums. Egal, ob "Honeymoon am blauen Meer" oder englische Songs, die Besucher tanzten fleißig mit. Stefan Gebhardt moderierte routiniert die mitreißenden Showtänze der Jugend- und Prinzengarde.Mit südländischem Temperament legten die Mädchen tolle Auftritte hin, die Susi Welzl mit den Gruppen einstudiert hatte. "Das ist unser Warm-up für den Auftritt am 11.11.", kündigte Gebhardt an.